GP de F1 d'Azerbaïdjan: Ferrari écrase les essais libres 3

Déjà les plus rapides la veille à l'issue des deux séances écourtées par une série d'incidents en piste, le Monégasque Charles Leclerc, auteur d'un chrono de 1 min 41 sec 604/1000, a cette fois devancé son équipier allemand Sebastian Vettel de 198/1000 seulement.

La Red Bull du Néerlandais Max Verstappen ainsi que les Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas et du Britannique Lewis Hamilton reculent au-delà de la seconde.

A noter comme vendredi la bonne forme des Toro Rosso, 6e et 8e dans les rues de la capitale azérie.

Pierre Gasly (Red Bull), pénalisé pour ne pas s'être arrêté à la pesée la veille et qui partira de la ligne des stands pour la course, s'est concentré sur les longs relais avec le plein d'essence et ne signe donc que le 20e et dernier temps.

Le Britannique George Russell a lui pu reprendre la piste après la réparation de sa Williams endommagée en essais libres 1 par une plaque d'égout décrochée.

Cet incident a conduit les organisateurs et la Fédération internationale de l'automobile (FIA) à vérifier après les essais libres 1 puis après les essais libres 2 la solidité des plus de 300 plaques d'égout présentes sur le tracé.

Les qualifications auront lieu à 17h00 locales (15h00 françaises/13h00 GMT).



3e séance d'essais libres:

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:41.604 (14 tours)

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:41.802 (14)

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:42.852 (16)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:43.064 (19)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:43.176 (17)

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) 1:43.223 (18)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:43.294 (19)

Alexander Albon (THA/Toro Rosso-Honda) 1:43.300 (19)

Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) 1:43.430 (15)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:43.537 (19)

Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:43.561 (20)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:43.637 (20)

Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1:43.924 (20)

Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) 1:43.978 (19)

Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) 1:44.039 (16)

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:44.043 (19)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:44.374 (16)

Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) 1:46.000 (19)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:46.290 (20)

Pierre Gasly (FRA/Red Bull-Honda) 1:47.836 (22)