GP de F1 d'Abou Dhabi: Bottas encore le plus rapide en essais libres 2

Mais quoi qu'il arrive en qualifications samedi, le Finlandais prendra le départ en fond de grille dimanche à cause d'un changement de moteur au-delà du quota autorisé par saison, à la suite d'une panne au Brésil mi-novembre.

Déjà le plus rapide de la première séance, Bottas a porté son chrono de 1 min 36 sec 957/1000 à 1 min 36 sec 256/1000 lors de la deuxième, la seule disputée au crépuscule, dans les conditions des qualifications et de la course.

Il devance son équipier britannique Lewis Hamilton de 310/1000 et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) de 386/1000.

Le virage 19, à la sortie duquel l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a heurté les barrières lors des essais libres 1, a fait d'autres victimes, moins sérieuses toutefois.

L'Italien Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) y est parti en tête-à-queue sans toutefois accidenter sa monoplace et Leclerc a légèrement touché les barrières en sortant trop large.

La séance a été interrompue quelques minutes à un quart d'heure de son terme suite à un accrochage entre Bottas et le Français Romain Grosjean (Haas) pour lequel le Finlandais a reconnu ses torts et écopé d'une réprimande de la part des commissaires de course.

Les essais libres 3 sont programmés samedi à 14h00 locales (11h00 françaises/10h00 GMT) et les qualifications à 17h00 (14h00/13h00).



2e séance d'essais libres:

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:36.256 (29 tours)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:36.566 (33)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:36.642 (30)

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:36.691 (28)

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:36.807 (30)

Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda) 1:37.288 (30)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:37.601 (17)

Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) 1:37.637 (32)

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) 1:37.651 (34)

Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:37.770 (36)

Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) 1:37.834 (32)

Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1:37.918 (32)

Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) 1:37.985 (32)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:38.080 (31)

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:38.122 (29)

Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:38.400 (26)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:38.415 (30)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:38.464 (32)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:39.512 (32)

Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) 1:40.455 (32)