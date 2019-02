F1: Hülkenberg (Renault) domine la 1re session d'essais, Ferrari impressionne

Le chrono d'Hülkenberg a en effet été réalisé chaussé de pneus C5, les plus tendres à la disposition des écuries et donc les plus rapides, comme ceux de ses cinq suivants.

La Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et de l'Allemand Sebastian Vettel, respectivement 8e et 9e, pointe à moins d'une seconde sur des pneus medium moins performants sur un tour.

Williams a manqué les deux premiers jours de tests, sa monoplace n'étant pas prête.



Essais d'avant-saison 1, meilleurs temps et nombre de tours cumulés par pilotes:

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:17.393 en pneus C5 (247 tours)

Alexander Albon (THA/Toro Rosso-Honda) 1:17.637 en pneus C5 (268)

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) 1:17.704 en pneus C5 (214)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:17.762 en pneus C5 (252)

Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:17.785 en pneus C5 (186)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:17.857 en pneus C5 (303)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:17.977 en pneus C4 (307)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:18.046 en pneus C3 (295)

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:18.161 en pneus C3 (303)

Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1:18.431 en pneus C4 (236)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:18.511 en pneus C3 (255)

Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) 1:18.558 en pneus C4 (209)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:18.563 en pneus C3 (198)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:18.720 en pneus C3 (125)

Pierre Gasly (FRA/Red Bull-Honda) 1:18.780 en pneus C3 (238)

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:18.787 en pneus C3 (237)

Pietro Fittipaldi (BRA/Haas-Ferrari) 1:19.249 en pneus C4 (61)

Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) 1:19.664 en pneus C2 (151)

Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) 1:19.944 en pneus C3 (97)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:20.997 en pneus C3 (40)

Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) 1:21.542 en pneus C2 (48)

NB: les pneus C1 sont les plus durs, les C5 les plus tendres.



Essais d'avant-saison 1, nombre de tours cumulés par équipes:

Mercedes 610

Ferrari 598

Alfa Romeo Racing-Ferrari 507

Toro Rosso-Honda 482

Red Bull-Honda 475

McLaren-Renault 445

Renault 433

Haas-Ferrari 384

Racing Point-Mercedes 248

Williams-Mercedes 88