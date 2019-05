Bottas en pole au GP d'Espagne

Le pilote finlandais a encore affirmé davantage ses prétentions alors qu'il mène actuellement au championnat du monde devant Hamilton après quatre épreuves. Il a réalisé un temps de 1 min 15 sec 406/1000 étant le seul pilote a passer sous 1 min 16 sec et devançant Hamilton de plus d'une demi-seconde. Les deux pilotes Mercedes ont devancé Sebastian Vettel (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull) qui composeront dimanche la 2e ligne. Charles Leclerc (Ferrari), 5e, et Pierre Gasly (Red Bull), 6e, seront eux en 3e ligne.