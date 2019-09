L'Angleterre n'est pas encore qualifiée pour l'Euro 2020 mais on voit mal ce qui pourrait l'en empêcher d'ici le terme des éliminatoires. Samedi, la troupe de Gareth Southgate a poursuivi son carton plein en dominant sans problème la Bulgarie (4-0), pour compter trois victoires en trois matches, un seul but encaissé et quatorze marqués. Joli bilan.

Il y a six mois, la République Tchèque (5-0) et le Monténégro (1-5) furent les premiers à subir les foudres des Three Lions, quatrièmes du Mondial 2018 et troisièmes de la récente Ligue des nations. Sélection prometteuse, l'Angleterre a assumé son statut de favorite à Wembley mais ce serait erroné d'écrire qu'elle a totalement emballé le public londonien en cette fin de semaine. En première période, les Bulgares furent même les plus dangereux, avec deux occasions franches non concrétisées par Wanderson (5e) et Galin Ivanov (30e), mais l'énorme boulette du gardien Plamen Iliev Ivanov a permis à Harry Kane de délivrer une équipe anglaise jusque-là peu inspirée (1-0, 24e).

40 sélections, 25 buts

Solidaire, positionnée très bas sur le terrain mais entreprenante, la Bulgarie a bien tenté d'égaliser et Wanderson, au retour des vestiaires, a encore mis Jordan Pickford à contribution sans parvenir à marquer (48e). Le tournant du match puisque, dans la foulée, Marcus Rashford est allé obtenir un penalty transformé par Kane (2-0, 49e sp). La fin des espoirs bulgares.

A sens unique, la deuxième période a permis à Kane de se mettre toujours plus en lumière. Le buteur de Tottenham, à l'origine d'un contre, s'est mué en passeur pour Raheem Sterling (3-0, 55e), avant d'obtenir un nouveau penalty et de le transformer sans souci (4-0, 73e sp). En 40 sélections, Kane compte désormais 25 buts, déjà, pour des Three Lions sur un nuage dans le groupe A. Malgré un match de moins que le Kosovo (2e) et la République Tchèque (3e), l'Angleterre est en tête avec une et trois longueurs d'avance. Du travail bien fait.