Qualifs Euro-2020: Depay et de Ligt tout de même dans la sélection néerlandaise

Par AFP November 8, 2019 14:13 Le sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman a finalement retenu vendredi Memphis Depay et Matthijs de Ligt, blessés avec leurs clubs, dans sa liste de 25 joueurs pour les 2 derniers matches de qualification à l'Euro-2020, en Irlande du Nord et contre l'Estonie les 16 et 19 novembre.