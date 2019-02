Le Tour de France 2021 partira du Danemark

La plus grande course cycliste du monde commencera par un contre-la-montre tracé dans les artères de la capitale danoise, une ville qui a opté pour une politique résolument pro-vélo dans les déplacements quotidiens.

Deux autres étapes sont prévues sur le territoire danois, selon Europe 1 qui a publié les détails de l'opération. Un parcours entre Roskilde et Nyborg, près du bord de mer, sera suivi par une étape entre Vejle et Sönderborg.



En juillet prochain, la Grande Boucle s'élancera de Bruxelles, afin de fêter le cinquantenaire de la première victoire du Belge Eddy Merckx qui est le coureur ayant porté le plus souvent le maillot jaune, lequel a été créé voici cent ans (1919).