Barcelone écrase Leganés, Séville éliminé par Mirandés

Le FC Barcelone n'a pas fait de détail en 8es de finale de la Coupe du Roi jeudi soir en l'emportant 5-0 contre Leganés pour se qualifier pour les quarts, tandis que Séville a été éliminé par une équipe de D2, Mirandés, 3-1.

Du baume au coeur: après la première défaite du nouvel entraîneur Quique Setién sur le banc du Barça samedi dernier à Valence en Liga (2-0), les Catalans se sont remis dans le droit chemin en s'offrant une "manita" contre Leganés au Camp Nou.

Avec un but d'Antoine Griezmann (4e) et un autre du défenseur Clément Lenglet de la tête (27e), les Français du Barça n'ont pas été en reste lors de ce succès facile, aux côtés des deux buts de Lionel Messi (59e, 89e) et d'une cinquième réalisation d'Arthur (77e).

Les blaugranas, qui ont cédé la première place de la Liga au Real Madrid (vainqueur à Saragosse 4-0 mercredi en coupe) le week-end dernier, verront donc les quarts de finale de la Coupe nationale... à l'inverse de Séville, éliminé jeudi soir par une équipe de deuxième division, Mirandés.

Les Sévillans ont encaissé deux buts en première période par le Brésilien Matheus Aias (7e, 30e), et ont été achevés par le troisième but d'Alvaro Rey (85e)... mais auraient pu couler encore plus tôt sans le pénalty arrêté par leur gardien Tomas Vaclik (54e) et le but tardif de Nolito (90e+1).

Le Séville FC est donc la seule équipe de Liga encore en lice à avoir été éliminées en 8es de finale de la compétition.

Hormis les Andalous, toutes les équipes de Liga se sont qualifiées pour les quarts de finale de la compétition cette semaine, mettant ainsi un terme au beau parcours des deux équipes de troisième division encore en lice : Badajoz s'est incliné contre Grenade 3-2 après prolongations mercredi, et le Cultural Leonesa a résisté jusqu'au tirs au but contre le Valence CF, avant de céder (0-0, 2-4 t.a.b.).

Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu vendredi à 12h00 GMT, au siège de la fédération espagnole de football, à Las Rozas, près de Madrid.

Les quarts sont programmés du 4 au 6 février et les demi-finales les 12 février et 4 mars (en matches aller-retour). La finale aura lieu le 18 avril.