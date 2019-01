La Fiorentina en demies en humiliant la Roma 7-1

Après un début de saison très compliqué, au cours duquel l'entraîneur Eusebio Di Francesco a été très contesté, la Roma avait réussi à redresser la barre, enchaînant quatre succès en Serie A entre décembre et janvier.

Mais dimanche, le club de la capitale avait déjà donné des signes de rechute en laissant revenir l'Atalanta Bergame de 3-0 à 3-3 lors de la 21e journée de Serie A.

Ce n'était qu'un avant-goût et mercredi les giallorossi ont sombré dans des proportions invraisemblables contre la Fiorentina, déchaînée et impressionnante par la vitesse et l'efficacité de ses attaquants.

Le jeune Chiesa a inscrit un triplé, Simeone un doublé et les deux autres buts ont été inscrits par Benassi et Muriel.

Du côté de la Roma, qui a fini à 10 après l'expulsion de Dzeko, Kolarov avait ramené le score à 2-1 et le seul point positif est le retour de blessure du capitaine De Rossi.

Alors que les Romains, 5e de Serie A, ont un rendez-vous très important dimanche contre l'AC Milan (4e) en championnat, la position de Di Francesco est de nouveau très fragilisée.

La Fiorentina jouera sa demi-finale de Coupe face au vainqueur du quart de finale qui oppose mercredi soir la Juventus Turin et l'Atalanta Bergame.