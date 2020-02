La plus grosse surprise est venue de Brême: le Werder, classé 16e de Bundesliga, a battu 3-2 le Borussia Dortmund, 3e du championnat d'Allemagne et quadruple vainqueur de la compétition.

Davie Selke à la 16e minute et Leonardo Bittencourt à la 30e ont installé le club du nord-ouest du pays aux commandes. Entré sur le terrain au retour des vestiaires, le phénomène Erling Braut Haaland a réduit l'écart, son 8e but en quatre matches à Dortmund (67e, 2-1). Mais Milot Rashica a mis fin aux espoirs des Schwarzgelben trois minutes plus tard (3-1), malgré une ultime étincelle de Giovanni Reyna (78e, 3-2).

Si le match de mardi a permis à la recrue Emre Can de disputer ses premières minutes pour Dortmund, le club rhénan a vu son capitaine Marco Reus quitter la pelouse prématurément sur blessure.

En début de soirée, c'est Leipzig, 2e de Bundesliga et qualifié comme Dortmund pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui a pris la porte. Francfort, le vainqueur de l'édition 2018, s'est chargé d'évincer le club saxon sur le score de 3-1.

L'Eintracht a ouvert la marque à la 17e minute sur penalty, via le Portugais André Silva. Son équipier serbe Filip Kostic s'est chargé de doubler l'avance des locaux à la 51e minute, avant que Dani Olmo ne réplique pour les visiteurs (69e, 2-1). Kostic a définitivement fait le break dans les derniers instants de la rencontre.

La logique du classement a failli être bafouée une troisième fois mardi lors du match entre Schalke 04 (6e de Bundesliga) et le Hertha Berlin (13e).

Pascal Köpke (12e) et Krzysztof Piatek (39e) auraient pu endosser les habits du bourreau, mais Daniel Caligiuri (76e) et Amine Harit (82e) en deuxième période, puis Benito Raman en prolongation (115e), ont évité une mauvaise surprise au club de la Ruhr.

Enfin, il n'y a pas eu de miracle pour Kaiserslautern, pensionnaire de 3e division évincé 5-2 par le Fortuna Düsseldorf (17e de Bundesliga).

La fin des huitièmes de finale est programmée mercredi. Le Bayern Munich, tenant du titre et détenteur du record de sacres en Coupe d'Allemagne (19), recevra notamment Hoffenheim à 20H45 (19H45 GMT).

Les quarts de finale se disputeront les 3 et 4 mars.