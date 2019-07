Qualifications CAN-2021: la Côte d'Ivoire pour Madagascar, l'Algérie face au Zimbabwe

L'équipe de Nicolas Dupuis devra terminer dans les deux premiers du groupe K, face aux Eléphants favoris, le Niger et l'Ethiopie, pour pouvoir répéter son exploit.

L'Algérie, qui se prépare à jouer la finale vendredi contre le Sénégal, aura fort à faire face au Zimbabwe, qualifié en Egypte, la Zambie, championne en 2012, et le Botswana.

Les Lions de la Teranga, eux, ont hérité du Congo, de la Guinée-Bissau et d'Eswatini, ce qui ne devrait pas trop leur poser de problèmes.

Dans la poule du Cameroun, pays hôte et déjà qualifié, seule la meilleure équipe entre le Cap-vert, le Mozambique et le Rwanda, décrochera son ticket. Aucun de ces trois pays n'était présent lors de l'édition 2019.



Déroulement des qualifications pour la CAN-2021:

Matches préliminaires

M1: Liberia - Tchad

M2: Soudan du Sud - Seychelles

M3: Ile Maurice - Sao Tomé-et-Principe

M4: Djibouti - Gambie



Groupes

Groupe A: Mali, Guinée, Namibie, vainqueur M1

Groupe B: Burkina Faso, Ouganda, Malawi, vainqueur M2

Groupe C: Ghana, Afrique du Sud, Soudan, vainqueur M3

Groupe D: RD Congo, Gabon, Angola, vainqueur M4

Groupe E: Maroc, Mauritanie, République centrafricaine, Burundi

Groupe F: Cameroun, Cap-vert, Mozambique, Rwanda

Groupe G: Egypte, Kenya, Togo, Comores

Groupe H: Algérie, Zambie, Zimbabwe, Botswana

Groupe I: Sénégal, Congo, Guinée-Bissau, Eswatini

Groupe J: Tunisie, Libye, Tanzanie, Guinée équatoriale

Groupe K: Côte d'Ivoire, Niger, Madagascar, Ethiopie

Groupe L: Nigeria, Bénin, Sierra Leone, Lesotho