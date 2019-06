Regardez Zimbabwe vs RD Congo, ce dimance 30 juin, à 22H00 heure de la Mecqu,e sur beIN MAX 2 et en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

Zimbabwe-Congo est un match du Groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations 2019

Le Congo avait lancé cette 32e édition de la Coupe d'Afrique sans ambitions sensationnelles, mais au moins avec de bonnes chances de disputer un match à élimination directe. Jusqu'à présent, cependant, il a récolté deux défaites en autant de matches: c'est pourquoi il doit maintenant absolument s'imposer au Zimbabwe et le contourner. C’est seulement ainsi qu’il pourrait espérer rentrer dans les quatre meilleurs tiers, qui atteindront le deuxième tour avec les deux premiers classements de chaque groupe.

Le Zimbabwe - un niveau national pas très élevé - a été battu par l'équipe égyptienne avant de faire match nul contre l'Ouganda. Il participe pour la quatrième fois à la Coupe d'Afrique et risque d'être éliminé à la fin de la phase de groupes, comme ce fut déjà le cas lors de ses trois précédentes apparitions dans cette épreuve.

Les dernières nouvelles des deux équipes

Le Zimbabwe devrait prendre le terrain avec 4-1-3-2. Sunday Chidzambwa devrait aligner George Chigova dans les buts, Tendayi Darikwa, Teenage Hadebe, Alec Mudimu et Divine Lunga en défense, Danny Phiri comme médian, Thabani Kamusoko, Talent Chawapiwa et Ovidy Karuru à quelques mètres de là, Knowledge Musona et Khama Billiat dans attaque.

Le commissaire technique congolais, Florent Ibengé, semble décidé à opter pour le système de jeu 4-3-3 dans lequel il y aura probablement de la place pour Ley Matampi, Issama Mpeko, Christian Luyindama, Marcel Tisserand et Arthur Masuaku en défense, Meschack Elia, Wilfred Moke et Trésor Mputu au milieu, Jonathan Bolingi, Cédric Bakambu et Jacques Maghoma au département offensif.

Le pronostic

Une victoire pour le Congo est probable.

Les formations probables du Zimbabwe-Congo

ZIMBABWE (4-1-3-2): Chigova; Darikwa, Hadebe, Mudimu, Lunga; Phiri; Kamusoko, Chawapiwa, Karuru; Musona, Billiat.

CONGO (4-3-3): Matampi; Mpeko, Luyindama, Tisserand, Masuaku; Elia, Moke, Mputu; Bolingi, Bakambu, Maghoma.

Le match Zimbabwe vs RD Congo sera transmis aussi en direct live (TV) sur plusieurs chaînes: beIN MAX HD1 et MAX HD2.

