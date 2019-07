Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale avant cette troisième journée de la phase de poules, l'Egypte a dominé l'Ouganda (0-2), dimanche soir au Caire, pour valider sa première place dans le groupe A de la CAN 2019. Mohamed Salah, d'un maître coup franc (36e), et le capitaine Ahmed Elmohamady, d'un tir croisé (0-2, 45e+1), ont marqué avant la pause les deux buts de la victoire, la troisième en trois matches pour les Pharaons.

Dans l'autre match de cette poule, la République démocratique du Congo a décroché son premier succès de la compétition en écrasant le Zimbabwe (0-4), avec des buts de Jonathan Bolingi (4e), Cédric Bakambu (34e, 65e sp) et Britt Assombalonga (78e). La troupe de Florent Ibenge, avec trois points, n'est pas sûre de pouvoir terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes et de filer, comme l'Egypte et l'Ouganda, en huitièmes. Le Zimbabwe est pour sa part éliminé.