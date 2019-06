Regardez Nigeria vs Guinée en direct, ce mercredi 26 juin, à partir de 17H30 heure de la Mecque, en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

Au Stade d’Alexandrie, le Nigéria et la Guinée disputent une belle part de qualification dans le groupe B. Pour les Super Eagles, après une petite victoire lors des débuts avec le Burundi, ils recherchent la victoire qui leur permettrait de remporter la première place dernier virage qui les verra affronter Madagascar. La Guinée, de son côté, est de retour d’un match nul spectaculaire 2-2 avec Madagascar et en cas de KO, elle serait obligée de jouer pour tout avec le Burundi, dans l’espoir de passer comme l’un des meilleurs tiers.

Dernières actualités

Actualités NIGERIA - Après la victoire du premier jour, les Super Eagles de Gernot Rohr, en cas de succès, auraient presque la certitude mathématique de se qualifier comme premiers du groupe, attendant de connaître le résultat de Madagascar-Burundi. L'ancien entraîneur bordelais devrait confirmer le formulaire 4-2-3-1 et, dans une très large mesure, même les artistes interprètes. L'un des changements, par rapport au premier match, pourrait être en attaque et Ighalo, cette fois, devrait commencer dès la première minute. Et Mikel, à cette occasion, pourrait partir du banc. Il n'y aura pas de Collins et Shehu en raison d'une blessure, tandis que Kalu est en doute à cause de problèmes d'hydratation.

Actualités GUINÉE - Paul Put a perdu José Kanté et Baissama Sankoh. Pour le reste, l’entraîneur français pariera 4-1-4-1 avec Diawara au milieu d’une digue entre la défense et le milieu du terrain. Naby Keita sera régulièrement sur le terrain, ainsi que Yattara en attaque.

Nigeria-Guinée: les formations probables



Nigéria (4-2-3-1): Akpeyi; Awaziem, Troost-Ekong, Omeruo, Aina; Ndidi, Etebo; Chukwueze, Musa, Iwobi; Ighalo. Entraîneur: Gernot Rohr.

Guinée (4-1-4-1): Aly Keita; Dyrestam, Seka, Falette, Sylla; Diawara; Traoré, Cissé, Naby Keita, Kamano; Yattara. Entraîneur: Paul Put.

Lieu: Stade Alexandria

Le match Nigeria vs Guinée sera transmis aussi en direct live (TV) sur plusieurs chaînes: beIN SPORTS MAX HD1 et MAX HD2.

