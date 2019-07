Regardez Mali vs Côte d’Ivoire, ce lundi, 8 Juillet, à 19H00 heure de la Mecque sur beIN MAX 1 HD et MAX 2HD et en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

Le Mali a remporté le groupe E de cette Coupe d'Afrique, avec sept points à son actif: victoire 4-1 contre la Mauritanie, nul 1-1 contre la Tunisie et victoire 1-0 « Angola. L’équipe nationale entraînée par Mohamed Magassouba a montré qu’elle disposait d’une dynamique offensive importante, qu’elle tentera de mettre également en avant lors du prochain match, dans laquelle elle affrontera une autre équipe de grande qualité à partir du milieu.



La défaite 1-0 contre le Maroc, matérialisée à la deuxième journée de la phase de groupes, a retardé la course ivoirienne à la conquête de la première place du groupe D. La sélection guidée sur le banc par Ibrahima Kamara a dû se contenter deuxième place, obtenue grâce aux victoires 1-0 contre l'Afrique du Sud et 4-1 contre la Namibie.

Les dernières nouvelles sur les formations

Le système de jeu du Mali devrait être 4-2-3-1. Mohamed Magassouba semble déterminé à déployer Djigui Diarra au but, Hamari Traoré, Molla Wagué, Mamadou Fofana et Youssouf Koné en défense, Lassana Coulibaly et Diadie Samassékou au milieu de terrain, Adama Traoré de Monaco - à ne pas confondre avec le footballeur éponyme de Metz, un autre élément présent dans l’équipe nationale malienne - sur le trocart, avec Abdoulay Diaby et Moussa Djenepo. Enfin, Moussa Marega - puissant attaquant de Porto, qui a montré cette saison en Ligue des champions - jouera en attaque.

Aussi le CT. de la Côte d’Ivoire, Ibrahima Kamara, optera probablement pour le 4-2-3-1. Serge Aurier n'étant pas dans un état optimal, Mamadou Bagayoko a de bonnes chances de faire office d'arrière-arrière aux côtés d'Ismaël Traoré, Wilfried Kanon et Wonlo Coulibaly. Sylvain Gbohouo trouvera une place dans le but, tandis qu'au milieu du terrain, aux côtés de Franck Kessie, il y aura vraisemblablement Geoffroy Serey Dié. Les options offensives de haut niveau ne manquent pas pour Kamara, qui pourrait envoyer Maxwel Cornet et Wilfried Bony sur le banc, au profit de Nicolas Pépé, Wilfried Zaha, Max Gradel et Jonathan Kodjia.



Le pronostic



Un bon niveau de performance devrait distinguer cette comparaison, qui promet d’être amusante et équilibrée. Il est probable que les temps réguliers se caractérisent par au moins un but par équipe et se terminent par un match nul.

Les formations probables de Mali-Côte d'Ivoire

MALI (4-2-3-1): Diarra; H. Traoré, Wagué, Fofana, Koné; L. Coulibaly, Samassékou; A. Traoré, Diaby, Djenepo; Marega.

COTE D'IVOIRE (4-2-3-1): Gbohouo; Bagayoko, I. Traoré, Kanon, W. Coulibaly; Kessie, Serey Dié; Pépé, Zaha, Gradel; Kodjia.

Le match Mali vs Côte d’Ivoire sera transmis aussi en direct live (TV) sur la chaîne: beIN MAX 1 HD et MAX 2HD.

