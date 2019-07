Le Bénin se qualifie pour les quarts de finale et élimine le Maroc apres une séance de tirs au but !

Match Date Chaîne Stade Maroc vs Bénin 5 juillet 2019 (19:00) Max 1 & 2 Le Caire

Tout est prêt pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, qui débutera par le premier tour éliminatoire, au cours duquel une équipe nationale riche en joueurs talentueux mettra au défi une équipe de niveau peu élevé, dont les chances de continuer leur voyage dans cette compétition, ils ne paraissent pas élevés.



Le Maroc a fermé le groupe D en première position et avec un total de points, battant rapidement la Namibie, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, à nouveau avec un résultat de 1-0.

L’équipe nationale du Bénin, en revanche, a passé la phase de groupes en tant que l’un des trois tiers les mieux classés. Dans le groupe F, il a fait ses débuts en bloquant le Ghana à 2-2, avant de faire match nul 0-0 contre la Guinée Bissau et le Cameroun.

Les dernières nouvelles sur les formations

Le commissaire technique marocain, Hervé Renard, semble vouloir opter pour le 4-2-3-1. Devant le gardien Yassine Bounou, le centre défensif sera vraisemblablement Romain Saïss et Medhi Benatia, tandis qu'Achraf Hakimi et Nabil Dirar devraient faire office de latéraux. Moubarak Moussoufa a de bonnes chances de jouer au milieu du terrain, aux côtés de Karim El Ahmadi et Youssef Aït Bennasser. Sur le trocart, Hakim Ziyech pourrait être rejoint par Younès Belhanda et Noureddine Amrabat. Enfin, place à Youssef En-Nesyri.

Le système de jeu du Bénin devrait être 4-1-4-1. Michel Dussuyer semble avoir l’intention de déployer Fabien Farnolle entre les postes, Seidou Barazé Guero, Khaled Adénon, Olivier Verdon et Emmanuel Imorou en défense, Jordan Adéoti en médian, Cebio Soukou, Sessi d’Almeida, Stéphane Sessègnon et David Djigla à quelques mètres de plus Mickaël Poté - qui dans les précédents matches avait joué de l’extérieur - en attaque, dans la position habituellement occupée par Steve Mounié, était disqualifié pour ce match.

Le pronostic

Le Bénin tentera de fermer tous les espaces et de limiter les dégâts, mais ne devrait pas pouvoir passer le tournant. Il est probable que les temps réguliers ne seront marqués que par trois buts et se termineront par une victoire marocaine.

Les formations probables du Maroc-Bénin

MAROC (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Saïss, Benatia, Dirar; Boussoufa, El Ahmadi; Ziyech, Belhanda, Amrabat; En-Nesyri.

BENIN (4-1-4-1): Farnolle; Barazé Guero, Adénon, Verdon, Imorou; Adeoti; Soukou, D’Almeida, Sessègnon, Djigla; Pote'.