CAN-2019: Trezeguet, le héros inattendu de l'Egypte

Les Batman et Robin de l'Egypte: aux côtés de l'idole Mohamed Salah, l'ailier Mahmoud Hassan, surnommé Trezeguet, excelle dans son rôle de lieutenant durant la CAN, décisif, et populaire dans le pays qui a trouvé son nouveau héros.

"Il portait son maillot de l'équipe de France. Il jouait comme attaquant, ressemblait à lui, et avait sa tête rasée." C'est ainsi que l'entraîneur Adel Abdelrahman a appelé son jeune élève à Al-Ahly, alors âgé de 9 ans, du nom du célèbre buteur des Bleus.

"Il est rapide, il a du talent, il sait marquer, passer... Nous le faisions jouer partout, là où l'équipe avait un besoin", se souvient pour l'AFP le coach.

A la CAN, Trezeguet, 24 ans, a montré les mêmes qualités: c'est lui qui lance l'Egypte dans la compétition d'un but sur un exploit personnel pour battre le Zimbabwe (1-0) lors du match d'ouverture. Il réalise ensuite une superbe chevauchée de 40 mètres pour offrir la passe décisive à Salah contre la RDC (2-0), et assurer la qualification pour les 8es.

"Il est le héros de l'équipe nationale lors de la phase des poules, pour désorienter l'adversaire avec sa vitesse et ses attaques", a tweeté l'ancienne gloire des Pharaons Wael Gomaa.

Un héros... très discret face aux médias: "Il a une personnalité très respectueuse, très polie. Je ne m'intéresse pas à ce qu'il dit aux médias, mais à ses performances sur le terrain. Zidane était timide, mais ses mots étaient sur le terrain", poursuit le formateur, pas avare de comparaisons.



"Pas là pour me vendre"



Face à l'Afrique du Sud, samedi au Caire, 75.000 fans en rouge attendront une fulgurance de leur nouveau chouchou, devenu crucial dans la quête d'un 8e sacre historique.

Derrière Salah, qui a assuré avec deux buts, Trezeguet est l'un des rares atouts de la sélection de Javier Aguirre, qui doit gérer un réservoir de potentiels limité.

"Il n'est pas moins important que Salah. Avec Salah, c'est le seul joueur égyptien qui a le talent pour trouver des solutions individuelles!", estime Abdelrahman.

A l'ombre de la superstar de Liverpool, l'ailier gauche a déjà réussi l'exploit de se placer au centre des discussions, alors que ses débuts en Europe ne parlaient pas pour lui.

Après deux années plutôt anonymes en Belgique, à Anderlecht puis Mouscron, entre 2015 et 2017, il se révèle en Turquie, où il a conclu la dernière saison de Championnat avec 9 buts et 9 passes décisives, mais dans un club, Kasimpasa, mal classé et loin des phares de coupes continentales.

"Plein de gens d'Europe sont ici (en Egypte) pour voir de nouveaux joueurs, et bien sûr, Trezeguet peut devenir l'un de ces nouveaux visages. C'est une bonne opportunité pour lui de montrer au monde qu'il est capable d'évoluer à n'importe quel niveau", a déclaré Aguirre.

"Je ne suis pas là pour me vendre. Ce que je veux, c'est gagner. Si on gagne, j'aurai porté haut les couleurs de mon pays, et c'est pour moi plus important que n'importe quelle opportunité pour ma carrière", lui a répondu Trezeguet. Le nouvel héros est en mission.