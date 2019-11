Alors que l'Allemagne s'était passionnée samedi pour le "Klassiker", remporté 4-0 par le Bayern Munich face à un Borussia Dortmund abasourdi, les "poulains" ont continué discrètement, mais imperturbablement, leur chemin.

Les hommes du coach Marco Rose partent pour la trêve internationale avec 25 points, soit quatre d'avance sur leurs poursuivants immédiats Leipzig et Munich, impressionnants vainqueurs samedi (4-2 pour le RB à Berlin contre le Hertha, et 4-0 pour le Bayern contre Dortmund).

La quatrième place, qualificative pour la Ligue des champions, est occupée par Fribourg, qui a disposé de Francfort 1-0 grâce à un but tardif de Nils Petersen (77e), reléguant au passage Dortmund en 6e position.

Le match s'est terminé par l'exclusion dans le temps additionnel de Vincenzo Grifo (Fribourg) et du capitaine de Francfort David Abraham, qui a violemment bousculé le coach de Fribourg Christian Streich et provoqué une brève mais vive échauffourée avec le banc fribourgeois.



Wolfsburg en chute libre

A Mönchengladbach, leader inattendu, l'atmosphère était nettement plus sereine. L'équipe vient de remporter sept de ses huit dernières rencontres de championnat et n'avait plus été cinq journées de suite en tête de la Bundesliga depuis la saison... 1976/1977. L'année de son dernier titre de champion.

L'international algérien Ramy Bensebaini, passé par Montpellier et Rennes, a ouvert le score de la tête pour M'Gladbach à la 20e minute. Il a été exclu à quatre minutes de la fin du match pour un deuxième carton jaune.

Patrick Hermann a frappé deux fois: sur l'engagement du premier but, il a profité d'une déconcentration de la défense adverse pour doubler la mise immédiatement (2-0, 22e). Puis il a tué le match à la 59e minute, à l'aboutissement d'un contre rapidement mené.

Le gardien Yann Sommer a également réalisé une grande performance, notamment en arrêtant un penalty à la 53e minute.

"C'était encore un match de haut niveau", a estimé le coach du Borussia Marco Rose.

"Je sais que toute l'agitation autour de nous est excitante mais nous essayons de ne pas nous laisser distraire", a-t-il ajouté.

Leonardo Bittencourt a sauvé l'honneur de Brême dans le temps additionnel (3-1, 90e+3).

Depuis sa remontée en première division en 2008/2009, Mönchengladbach a terminé trois fois dans le top 4, avec une troisième place en 2014/15, son meilleur résultat au 21e siècle.

Cinq fois champion d'Allemagne, le club rhénan a connu son apogée dans les années 1970, avec cinq titres de champion en huit ans, dont trois consécutifs en 1975, 1976 et 1977.

Dans l'autre match de ce dimanche, le Bayer Leverkusen est allé s'imposer 2-0 à Wolfsburg, et remonte d'une place, de la 10e à la 9e.

Les "Loups" de Wolfsburg semblent n'avoir pas récupéré du KO 6-1 concédé à domicile contre Leipzig en Coupe fin octobre. Après être restés 13 matches invaincus (toutes compétitions confondues), ils viennent de perdre quatre fois consécutivement (score cumulé: 14-2) et glissent dans la deuxième partie du tableau, en 10e position.