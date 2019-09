Championnat d'Allemagne/4e journée: Chocs en stock en Bundesliga

Au classement, le RB Leipzig est seul leader avec 9 points. Munich, Wolfsburg, et Leverkusen suivent à deux longueurs, devant Dortmund (6 pts).

Wolfsburg, le seul des cinq premiers à n'avoir délégué aucun joueur en équipe nationale allemande la semaine passée, ouvre le bal vendredi soir en déplacement à Düsseldorf (18h30 GMT). Les "Loups" peuvent, pour l'anecdote, se retrouver provisoirement seuls en tête en cas de victoire.

Mais c'est samedi soir que l'Allemagne aura un premier aperçu des vrais rapports de force de cette saison, lorsque les jeunes pousses de Leipzig accueilleront les stars du Bayern (16h30 GMT).

Tombée dans le groupe de Lyon en Ligue des champions, Leipzig est la seule équipe a avoir remporté ses trois premiers matches.

En face, le Bayern arrive lancé. Depuis les recrutements de Perisic et Coutinho en août, le champion en titre vient de marquer 9 buts en deux matches, avec un impitoyable 3-0 à Schalke et un brutal 6-1 contre Mayence. "Notre but est de gagner pour prendre la tête du classement", a prévenu le patron du Bayern Karl-Heinz Rummenigge, qui veut bien voir en Leipzig un rival... pour l'avenir: "Le RB Leipzig est certainement l'un des clubs qui vont s'installer au sommet dans les prochaines années, et qui assureront le suspense du championnat".

Le Bayern jouera sans son milieu international Leon Goretzka, qui a dû subir une légère intervention mercredi pour résorber un hématome.

A 15h30, Dortmund devra batailler contre Leverkusen pour essayer de se remettre les idées en place après sa défaite totalement inattendue chez le promu Union Berlin (3-1). Le coup de gueule du capitaine Marco Reus sera-t-il entendu ? "Nous devons arrêter de croire que (...) nous allons gagner facilement les matches juste sur notre qualité", avait-il fulminé à Berlin.

Rester en course en Bundesliga sera l'objectif numéro un du Borussia, bien sûr, mais l'équipe aura aussi besoin de certitudes avant de recevoir Barcelone mardi pour la première journée de Ligue des champions.



Le programme (en heures GMT):

Vendredi:

(18h30) Fortuna Düsseldorf - Wolfsburg



Samedi:

(13h30) Dortmund - Bayer Leverkusen

Cologne - Mönchengladbach

Augsbourg - Eintracht Francfort

Union Berlin - Werder Brême

Mayence - Hertha Berlin

(16h30) RB Leipzig - Bayern Munich



Dimanche:

(13h30) Hoffenheim - Fribourg

(16h00) SC Paderborn - Schalke 04