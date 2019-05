Joshua défendra ses titres face à Ruiz Jr à New York

Le Britannique Anthony Joshua mettra en jeu ses titres mondiaux (WBA-IBF-WBO) des poids lourds face à l'Américain John Ruiz Jr, le 1er juin au Madison Square Garden de New York, a annoncé le promoteur du champion, Eddie Hearn, mercredi.

Ruiz Jr, un Californien d'origine mexicaine vainqueur de 32 de ses 33 combats professionnels, remplace l'adversaire initial, l'Américain Jarrell Miller, stoppé par des deux contrôles antidopage positifs.

"Ruiz représente un challenge différent mais que j'accepte", a déclaré Joshua, champion de 29 ans vainqueur de ses 22 combats, qui fera sa première apparition aux Etats-Unis.

"On a travaillé dans le gym semaine après semaine et quiconque s'aligne devant moi le 1er juin sera expédié avec style", a ajouté le natif de Watford.

Ruiz s'est déclaré "ravi" de cette "opportunité d'écrire l'histoire" comme d'anciennes gloires tels le Mexicain Julio Cesar Chavez, couronné dans des catégories plus légères, et les poids lourds Mike Tyson et Evander Holyfield.

"Je veux faire partie des plus grands comme Chavez, Tyson, Holyfield, Lennox Lewis. Je veux figurer dans cette catégorie", a réagi Ruiz dans un communiqué de la promotion.

Le natif de Californie, dont la seule défaite remonte à sa tentative pour le titre WBO vacant contre le Néo-Zélandais Joseph Parker, souhaite "ramener les titres au Mexique", terre natale de ses parents, et "changer ainsi la vie de toute sa famille".