Athlétisme: l'Australienne Sally Pearson prend sa retraite

Par AFP August 6, 2019 12:30 L'Australienne Sally Pearson, championne olympique 2012 et du monde 2011 et 2017 du 100 mètres haies, a annoncé sa retraite à 32 ans seulement, moins d'un an avant les JO de Tokyo, en raison de blessures à répétition.