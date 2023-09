NBA / SAISON REGULIERE

Samedi 23 octobre 2021

Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks : 101-95

Timothé Luwawu-Cabarrot (ATL) n'a pas joué, sur décision du coach



Toronto Raptors - Dallas Mavericks : 95-103

Frank Ntilikina (DAL) n'a pas joué, sur décision du coach



Chicago Bulls - Detroit Pistons : 97-82

Stats de Killian Haye (DET) : 19 minutes de jeu, 2 points (1/5 aux tirs dont 0/2 à 3pts, 0 lancer-franc tiré), 1 rebond, 3 passes, 1 interception, 1 ballon perdu, 3 fautes





Los Angeles Clippers - Memphis Grizzlies : 114-120

Stats de Nicolas Batum (LAC) : 23 minutes de jeu, 5 points (2/6 aux tirs dont 1/5 à 3pts, 0 lancer-franc tiré), 5 rebonds, 2 passes, 2 contres

Yves Pons (MEM) n'était pas dans le groupe et Killian Tillie (MEM) n'a pas joué, sur décision du coach



Indiana Pacers - Miami Heat : 102-91 ap

Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans : 96-89

San Antonio Spurs - Milwaukee Bucks : 111-121

Portland Trail Blazers - Phoenix Suns : 134-105



