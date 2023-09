Fabio Quartararo a signé le meilleur temps des essais libres 3 du Grand Prix de Saint-Marin, samedi en 1'32"081. Le Français de Yamaha a devancé Vinales (Yamaha officielle) de 356 millièmes et la surprenante KTM de Pol Esparagaro (565 millièmes). Marquez (Honda) est 4e, Rossi (Yamaha) 7e et Zarco (KTM) 11e. Le Français a longtemps cru pouvoir intégrer le top 10 et donc passer directement en Q2 mais Rins (Suzuki) l'en a délogé sous le drapeau à damier. Il devra donc en passer par la Q1 mais avec une vraie chance de passer en Q2 ce qui serait très positif pour lui.