أشادت مجموعة beIN الإعلامية والتحالف من أجل الابداع والترفيه، التحالف العالمي الذي يهدف إلى حماية النظام القانوني الديناميكي للمحتويات الإبداعية، بعملية توقيف أربع عمليات قرصنة غير قانونية في مصر.

وقد عمل التحالف من أجل الابداع والترفيه بشكل وثيق مع beIN التي انضمت اليه في وقت سابق من هذا العام، لدعم عملية اغلاق أربعة من المواقع الرئيسية غير القانونية التي تعمل على قرصنة المحتوى الرياضي المباشر في العاصمة المصرية القاهرة، وهي:

• Goalarab.com

• Yalla-Shoot-7sry.com

• yalla-shoot.us

• yallashoot-news.com



وكانت المواقع الأربعة التي تم إيقافها قد استقطبت أكثر من 1.8 مليون مستخدم في مصر وما يزيد عن 4.8 مليون مستخدم على مستوى العالم خلال شهر مايو الفائت. ومنذ بداية العام، بلغ العدد التقديري للمستخدمين الذين يشاهدون محتويات غير قانونية جرى قرصنتها من قنوات beIN SPORTS، ما يقارب 9 ملايين مستخدم في مصر و24 مليون مستخدم على مستوى العالم.

وقد أظهرت النسب بأن ما يقارب نصف عدد الزيارات للمواقع الأربعة التي تم اغلاقها قادمة من مستخدمين في مصر، حيث تعد هذه المواقع الأكثر شعبية مقارنة بغيرها من مواقع القرصنة غير القانونية للمحتوى الرياضي المباشر في الدول الناطقة بالعربية والتي بلغ مجموع المستخدمين في كل دولة منها ما يقارب المليون مستخدم.

وتعليقاً على هذا الإنجاز الأمني، قال السيّد جان فان فورن، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس حماية المحتوى العالمي لجمعية الأفلام السينمائية ورئيس التحالف من أجل الابداع والترفيه: "إنّ هذه الخطوة الناجحة ضد عمليات القرصنة غير القانونية تسلط الضوء على القيمة الحقيقية للشراكة الجديدة بين beIN والتحالف من أجل الابداع والترفيه. من خلال عملنا سوياً، لدينا الموارد والخبرات والشبكة اللازمة للتصدي للتهديد الخطير الذي تشكله القرصنة على الجهات الإعلامية في جميع أنحاء العالم وحماية السوق القانونية لمنشئي المحتوى."

من جهته قال المتحدث باسم beIN: "إنّ قرصنة البث المباشر يهدد حاضر ومستقبل الرياضة بشكل عام، حيث تأخذ هذه المواقع جزءً من التمويل الذي يصب في مصلحة المشجعين الرياضيين واللاعبين والأندية من كافة المستويات والدوريات. كما تعد هذه الخطوة انتصاراً لأجهزة الأمن المصرية الموكلة نفاذ القوانين، فمن خلال شراكتنا مع التحالف من أجل الابداع والترفيه، بات لدينا كافة الوسائل اللازمة لدعم هذه العمليات في جميع أنحاء المنطقة، كما اننا سنواصل عملنا على هذا النحو لحماية البطولات الرياضية وجميع جهات البث المعنية، وبالتالي النظام البيئي الرياضي بأكمله"

وقد شملت العملية 60 ضابطا من الشرطة المصرية، وحازت دعماً من وزارة الداخلية المصرية، بهدف ضمان ضلوع كافة الأجهزة المعنية، حيث أسفرت عن اعتقال ثلاثة أفراد – ومصادرة نطاقات الانترنت الخاصة بهم، وجميع أصول ومعدّات تكنولوجيا المعلومات التابعة لهم. وقد باتت نطاقات الانترنت التي تم مصادرتها تحت تحكّم التحالف من أجل الابداع والترفيه الذي يعمل على إعادة توجيه المستخدمين الى مشاهدة المحتوى عبر المنصات القانونية من خلال Watch legally.

ويأتي هذا الاجراء ليسلط الضوء مجدداً على مدى التزام beIN والتحالف من أجل الابداع والترفيه بالتصدي للقرصنة في جميع أنحاء المنطقة. وباعتبارها المزوّد الرائد للمحتويات الرياضية والترفيهية في أكثر من 40 دولة حول العالم، انضمت beIN الى التحالف من أجل الابداع والترفيه كجزء من جهودها المستمرة للحد من سرقة المحتويات العالمية.

وقد أثمرت شراكة beIN مع التحالف من أجل الابداع والترفيه نتائج واعدة بعد التنسيق الوثيق بين الطرفين للتصدي لقرصنة نهائيات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أفريقيا.

ولا تزال عمليات قرصنة البرامج الرياضية والترفيهية مستمرة بشكل يومي، حيث باتت تشكل تهديداً حقيقياً لسوق الخدمات المرخصة. وتعد هذه الخطوة البناءة من قبل beIN والتحالف من أجل الابداع والترفيه الخطوة الأولى في مسيرة عمل الشركاء لمحاكمة مزودي المحتويات المقرصنة. كما ستواصل beIN العمل مع التحالف من اجل الابداع والترفيه للتصدي لعمليات قرصنة المحتويات عبر الانترنت، على أن يصدرا تفاصيل العمليات المستقبلية خلال الأشهر المقبلة.