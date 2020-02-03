وكالة مكافحة المنشطات الصينية تعلّق الاختبارات مؤقتاً February 3, 2020 21:28 0:33 دقيقة قررت وكالة مكافحة المنشطات الصينية "تشاينادا" وقف الاختبارات بسبب فيروس كورونا وذلك حسب ما أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. الصين -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة أنس جابر تتقدّم 33 مركزاً عالمياً 0:38 دقيقة هل يتولّى الألماني رانغنيك تدريب ميلان؟ 0:33 دقيقة "تشاينادا" تعلّق الاختبارات مؤقتاً 0:41 دقيقة الأهلي يكشف أسباب عدم تقديم شكوى لـ"كاف" 11:47 دقيقة موجز الأخبار 3:14 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 25 3:45 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 3:54 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 22 3:55 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 22 0:23 دقيقة ديمبيلي يتعرض لإصابة جديدة