وكانت "أوغندا" قد حققت مفاجأة بعد فوزها الثمين على "الكونغو الديمقراطية" بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الأولى.



وفي المجموعة الثانية، استهل المنتخب "النيجيري" مشاركته في البطولة بفوز صعب على منتخب "بـوروندي".

أكد مدرب المنتخب السنغالي أليو سيسي أن فريقه لا يقلل من شأن منتخب تنزانيا مُؤكدا على صعوبة مواجهة منتخب يضم لاعبين مميزين.

في المقابل أكد مدرب المنتخب التنزاني إيمانويل أمونيكي أن فريقه مستعد على جميع الأصعدة لمُواجهة أحد أقوى المنتخبات الإفريقية.

اعتبر قائد منتخب "كينيا" ولاعب "توتنهام هوتسبير فيكتور وانياما أن المنتخب "الجزائري" متميز كأفراد فيما يتميز المنتخب "الكيني" كمجموعة وانياما تمنى أن يلعب منتخب بلاده بطريقة جيدة وأن يتمكن من التفوق على "الجزائر" في مُستهل المشوار.

أكد ألان جيريس مدرب المنتخب "التونسي"، جاهزية جميع لاعبيه قبل أولى مواجهات نسور قرطاج، في كأس الأمم الإفريقية أمام "أنغولا" معتبراً أنّ الأهم هو حصد النقاط الثلاث.

كما تحدث وجدي كشريدة لاعب المنتخب "التونسي"، عن حالة التفاؤل بين صفوف المنتخب والأجواء الحماسية لدى اللاعبين مؤكداً على تساوي الحظوظ بين جميع المنتخبات