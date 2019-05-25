واصل الترجي الرياضي التونسي حملة الدفاع عن لقبه بنجاح بخروجه بتعادل إيجابي من أرض مضيفه الوداد البيضاوي المغربي بهدف لمثله في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعرب بدر كدارين لاعب الوداد عن تفاؤله بنجاح فريقه في تحقيق نتيجة إيجابية في جولة الإياب متقّدماً بالاعتذار للجماهير التي ساندتهم بسبب عدم تمكنهم من تحقيق الفوز والاكتفاء بالتعادل.

وعقب المباراة أكّد معين الشعباني مدرب الترجي أنّ فريقه ضيّع انتصاراً كان في المتناول متقدما بالشكر للجماهير التي ساندت الفريق في المباراة.

جماهير الترجي التي تابعت المباراة في تونس اعتبرت النتيجة ايجابية فيما رآى البعض ان الفريق ضيع الفوز في لقاء الذهاب لكن مع إجماع حول قدرة الترجي على حسم اللقب في الإياب.