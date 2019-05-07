أبرز العناوين

السد يصعد إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا - شاهد أهداف المباراة

حسم السد صعوده إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا عقب تغلبه على ضيفه الأهلي السعودي بهدفين مقابل هدف الاثنين ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة من البطولة.

مانشستر سيتي على بعد فوز من اللقب بعد نصر قيصري على ليستر

عانى مانشستر سيتي حامل اللقب قبل تخطي ضيفه ليستر سيتي 1-0، في المرحلة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإنكليزي الممتاز الإثنين.

الدحيل يضمن التأهل بعد التعادل مع استقلال طهران

تأهل الدحيل القطري إلى ثاني أدوار دوري أبطال آسيا بتعادله مع مستضيفه استقلال طهران الإيراني 1-1 ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة للمسابقة الإثنين.