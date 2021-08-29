منتخب الاتحاد الروسي يتوّج بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية من قبل beIN SPORTS August 29, 2021 22:09 0:48 دقيقة توج منتخب الاتحاد الروسي بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي أقيمت على أرضه بعد تغلبه في المشهد الختامي على نظيره الياباني. تقارير إخبارية كأس العالم لكرة القدم الشاطئية -آخر الفيديوهات 2:46 دقيقة ميسي يشارك كبديل في مباراته الأولى مع سان جيرمان 0:48 دقيقة منتخب الاتحاد الروسي يتوّج بكأس العالم 2:48 دقيقة كليرمون على الطريق الصحيح وليل يستفيق 0:40 دقيقة مباراة باريس سان جيرمان (2) ورانس (0) 1:31 دقيقة ميسي على الدكة ومبابي أساسياً أمام رانس 3:58 دقيقة غرينوود يقود مانشستر يونايتد للفوز خارج الديار 4:06 دقيقة مدينة رانس محط أنظار العالم 2:59 دقيقة نجوم باريس سان جيرمان يصلون ملعب رانس 1:57 دقيقة ميسي يخطف الأنظار في رانس 3:35 دقيقة برشلونة يتخطى خيتافي بصعوبة