ماراثون تحدي الفجر... في الحي الثقافي كتارا من قبل beIN SPORTS November 28, 2020 13:04 2:33 دقيقة شهدّ الحيُ الثقافي "كتارا" في العاصمةِ القطريةِ "الدوحة"، فعاليات النسخةِ الثالثة من "ماراثون" تحدي الفجر الذي أقيمَ بمشاركةِ المِئاتِ من عشاق ِ الرياضة، وخُصِصَ رَيعُه لفائدةِ مَرضى السرطان.. تقارير إخبارية الدوحة -آخر الفيديوهات 1:16 دقيقة نيمار: "يجب أن نقدم أفضل ما لدينا" 3:30 دقيقة بوردو يفرض التعادل على باريس سان جيرمان 4:57 دقيقة ريال مدريد يواصل عروضه المخيبة في الـ"ليغا" 1:11 دقيقة النصيري ينقذ إشبيلية من فخ هويسكا 0:49 دقيقة منتخبُ أوغندا يحسم مواجهته مع المغرب 0:49 دقيقة تونس تسير بثبات في تصفيات كأس أمم إفريقيا 4:26 دقيقة يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام مستضيفه بينفينتو 6:27 دقيقة أندية أوروبا تقف دقيقة صمت إجلالاً لروح مارادونا 5:26 دقيقة محرز يسجل ثلاثية ويقود مانشستر سيتي لفوز عريض 2:30 دقيقة أتلتيكو مدريد يُسقط فالنسيا في معقله