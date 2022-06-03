جوهر المصنفة الأولى على العالم تقدمت في الشوطين الأول والثاني بإحدى عشرة نقطة لسبع، وثلاث عشرة لإحدى عشرة، واستطاعت الطيب العودة في الشوط الثالث بإحدى عشرة نقطة لأربع، إلا أن جوهر قالت كلمتها الأخيرة في الشوط الرابع والفاصل بإحدى عشرة نقطة لنقطة واحدة، لتحقق الفوز وتصبح أول لاعبة تبلغ أحد عشر مباراة نهائية في بطولات رابطة محترفي الاسكواش، ضاربة موعداً مع مواطنتها هانيا الهمامي في المشهد الختامي.

وعبرت المصرية هانيا الهمامي للنهائي، بفوزها على مواطنتها نور الشربيني بثلاثة أشواط لواحد.

حيث تقدمت في الأول بإحدى عشرة نقطة لست، ثم خسرت الثاني بخمس نقاط لإحدى عشرة، قبل أن تعود لتظفر بالشوطين الأخيرين بأربع عشرة نقطة لاثنتي عشرة، وإحدى عشرة لست نقاط.

