كوري ينقل مهاراته من عالم السلة إلى عالم الغولف من قبل beIN SPORTS July 10, 2022 10:40 1:12 دقيقة الكل يعرف مهارة النجم ستيفن كوري في كرة السلة، فهو أفضل من يسدد الرميات الثلاثية من مختلف أرجاء الملعب، هذه الدقة والمهارة نقلها نجم غولدن ستيت ووريورز إلى مجازات الغولف. تقارير إخبارية ستيفن كوري غولدن ستيت ووريورز -آخر الفيديوهات 1:12 دقيقة كوري ينقل مهاراته من عالم السلة إلى عالم الغولف 0:39 دقيقة لوس أنجليس كليبرز يتعاقد مع جون وول 0:33 دقيقة المنتخب التونسي يبلغ ربع النهائي 0:36 دقيقة سواريز يقرر عدم التعاقد مع ريفر بليت 1:19 دقيقة ريشارليسون يتحدّث عن انتقاله إلى توتنهام 3:24 دقيقة ملاعب رولان غاروس تستعد لاحتضان مباريات البادل 5:31 دقيقة إيبدين وبورسيل يتوجان بلقب زوجي الرجال 0:33 دقيقة إنتر يعلن تمديد عقد حارسه هاندانوفيتش 0:29 دقيقة ساوثهامبتون يدعم صفوفه بضم أريبو من رينجرز 0:39 دقيقة دي غروت تحرز لقب ويمبلدون في فئة الكراسي المتحركة