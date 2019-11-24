المنتخب الإماراتي أنهى الشوط الأول متقدما بهدف واحد، وخلال الشوط الثاني عاد الإماراتيون للتقدم في النتيجة بعد تعديل المنتخب الروسي، قبل أن يتحكموا في زمام المباراة خلال الشوط الثالث منهين اللقاء بفارق ثلاثة أهداف ومعوضين خسارتهم الأولى أمام بلاروسيا.

كما حقق المنتخب العماني انتصاره الأول بفوزه على نظيره النيجيري بستة أهداف لخمسة لحساب منافسات المجموعة الرابعة.

المنتخب العماني كان الأفضل في الشوط الأول لينهيه متقدما بفارق هدف واحد، ووسع العمانيون الفارق في الشوط الثاني الذي انتهى لصالحهم بفارق ثلاثة أهداف.

هذا ولم يرفع المنتخب النيجيري راية الاستسلام وتمكن من تقليص الفارق إلى هدف واحد دون أن ينجح في إدراك التعادل لتفوز عمان بالمباراة.