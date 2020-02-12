على هامش الفعاليات والأنشطة الرياضية التي نظمت بالحي الثقافي "كتارا" احتفالاً باليوم الرياضي، تم تخصيص جناح خاص يتيح للزوار فرصة اكتشاف طرق الوقاية من السكري، والأمراض الناجمة عن السمنة بالإضافة إلى تخصيص عيادات للكشف المبكر عن بعض الأمراض الأخرى.