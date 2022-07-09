أما المركز الثاني فكان من نصيب الأسترالي مايكل ماتيوز.

والفوز هو الثاني لفان إيرت في طواف العام الحالي، علماً بأنه حل ثانياً ثلاث مرات أيضاً.

ويتصدر بوغاتشار، بطل النسختين الماضيتين، الترتيب بفارق 39 ثانية عن الدنماركي يوناس فينغيغارد ودقيقة و14 ثانية عن البريطاني غيراينت توماس.

شهدت هذه المرحلة التي امتدت على مسافة 186.3 كلم، سقوطاً جماعياً بعد انطلاقها بتسعة كيلومترات، كما تم الكشف عن أول إصابتين بفيروس كورونا تتعلقان بالنرويجي فيغارد ستاكه لاينغن والفرنسي جيفري بوشار، فلم يشاركا فيها.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثامنة:

1- البلجيكي فوت فان ايرت 4.13:06 ساعة

2- الأسترالي مايكل ماتيوز بنفس التوقيت

3- السلوفيني تادي بوغاتشار بنفس التوقيت

4- الدنماركي اندرياس كرون بنفص التوقيت

5- الايطالي البرت بيتيول بنفس التوقيت

الترتيب العام للخمسة الأوائل لطواف فرنسا:

1- السلوفيني تادي بوغاتشار 28.56:16 ساعة

2- الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 39 ثانية

3- البريطاني غيراينت توماس بفارق 1:14 دقيقة

4- البريطاني آدم ييتس بفارق 1:22 د.

5- الفرنسي دافيد غودو بفارق 51:31 د.

