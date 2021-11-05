سيطرة مصرية على بطولة العالم لكرة السرعة من قبل beIN SPORTS November 5, 2021 08:14 3:02 دقيقة شهدت بطولة العالم لكرة السرعة التي احتضنتها تونس كسابقاتها سيطرة مصرية في لعبة بدأت تجد رواجا في عديد الدول حول العالم. تقارير إخبارية مصر رياضات أخرى بطولة العالم لكرة السرعة -آخر الفيديوهات 5:17 دقيقة كواليس موافقة السد على انتقال تشافي لتدريب برشلونة 1:57 دقيقة أبرز إنجازات تشافي مع السد القطري 0:46 دقيقة مدفيديف يبلغ ربع نهائي دورة باريس للماسترز 0:56 دقيقة ليس فيرديناند في حوار حصري على beIN SPORTS 1:22 دقيقة أستراليا إلى نصف نهائي كأس بيلي جين كينغ للتنس 3:02 دقيقة سيطرة مصرية على بطولة العالم لكرة السرعة 4:43 دقيقة روما ينجو من الخسارة أمام بودو غليمت 0:50 دقيقة قمة مارسيليا ولاتسيو تنتهي بتعادل مثير 3:35 دقيقة سبارتاك موسكو يفرض التعادل على ليستر سيتي 6:22 دقيقة كونتي يستهل مشواره مع توتنهام بالفوز على فيتيسه