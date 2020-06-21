لا يزال الإيطالي أليكس زاناردي سائق فورمولا 1 السابق يرقد في قسم العناية المركزة في المستشفى في حالة خطيرة لكن مستقرة يوم الأحد بعد تعرضه لحادث سير خطير يوم الجمعة خلال مشاركته في سباق على متن دراجته اليدوية في إيطاليا.

وكان زاناردي (53 عاما) فقد ساقيه ونجا من الموت بأعجوبة بعد تعرضه لحادث كبير خلال مشاركته في بطولة لسباقات السيارات في ألمانيا في 15 سبتمبر/أيلول 2001.

وقال مستشفى سانتا ماريا آلي سكوتي في مدينة سيينا الذي نقل إليه المصاب بعد الحادث في بيان يوم الأحد إن زاناردي لا يزال في قسم العناية المركزة تحت التخدير وإنه يتنفس بمساعدة جهاز التنفس الصناعي.

وأضاف البيان إن حالة زاناردي خلال الليلة الماضية ”كانت مستقرة على مستوى الوظائف الحيوية والجهازين التنفسي والدوري بينما ظل الوضع خطيرا على مستوى الجهاز العصبي.“

وأكد بيان المستشفى أن ”حالة الاستقرار العامة الحالية لا تلغي إمكانية تدهور الحالة.“