

وتتضمّن الروزنامة مجموعة من البطولات العالميّة الأخرى على غرار كأس السوبر التركية لكرة القدم وبطولة إكسون موبيل لتنس الرجال وبطولة توتال المفتوحة لتنس السيدات وبطولة الشقب الدولية للفروسية.

وستشهد الدوحة أيضا مجموعة من الفعاليّات والبطولات الدولية كـتصفيات كأس العالم لكرة السلّة الخاصة بمنطقة آسيا وبطولة الدوري الماسي لألعاب القوى.

أمّا على المستوى المحلي فستحتضن قطر على سبيل المثال لا الحصر سباق التحدي واليوم الرياضي للدولة وبطولة سيف الأمير لقفز الحواجز للفروسية ونهائي كأس الأمير لكرة القدم ونهائي كأس قطر لكرة القدم.

