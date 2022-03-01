وقال عثمانوف في بيان مقتضب على موقع الاتحاد الدولي للمبارزة انه قام "بتعليق مهامه الرئاسية بمفعول فوري حتى تأخذ العدالة مجراها".

ووصف عثمانوف، العقوبات الاوروبية بحقه بأنها "غير عادلة" ومبنية على مجموعة من الاتهامات المغلوطة تؤذي شرفه وكبرياءه وسمعته كرجل أعمال" مشيراً إلى أنه "سيلجأ الى جميع الاجراءات القانونية لحماية شرفي وسمعتي".

واستثمر عثمانه ثروته في أندية إنكليزية كأرسنال في السابق قبل أن يبيع حصته، في حين يملك أسهما في نادي ايفرتون حاليا، الذي يملك رجل الاعمال الإيراني فرهاد مشيري 94 في المئة من اسهمه.

ويرأس عثمانوف (68 عاما) اتحاد المبارزة منذ عام 2018.

