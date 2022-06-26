درواز يرحب بالجميع من قبل beIN SPORTS June 26, 2022 10:00 1:38 دقيقة رحب محمد عزيز درواز، رئيس اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، خلال كلمته بالوفود والجماهير مؤكداً على الحماس المنتظر في هذه النسخة. تقارير إخبارية رياضات أخرى ألعاب البحر الأبيض المتوسط -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة غاريث بايل يتعاقد مع لوس أنجليس 1:26 دقيقة دجوكوفيتش: "أنا محظوظ" 1:14 دقيقة أنس جابر: "هناك ضغط إيجابي" 0:47 دقيقة تقارير: تعثر المفاوضات بين ريال مدريد وأسينسيو 0:45 دقيقة تقارير: توخيل يجري محادثات مع ستيرلينغ 2:10 دقيقة تقارير: زياش في مفاوضات مع ميلان 1:38 دقيقة درواز يرحب بالجميع 0:48 دقيقة افتتاح رائع لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 1:26 دقيقة نادال يؤكد "لم أعد أشعر بالألم في قدمي" 3:10 دقيقة السويدية سيوستروم تتوج بلقبها العالمي العاشر