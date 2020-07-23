حملة فحوصات موسّعة للرياضيين في العراق July 23, 2020 09:14 1:45 دقيقة تمهيدا لاستئناف النشاط الرياضي المحلي، بدأت وزارة الشباب والرياضة العراقية حملة فحوصات موسّعة في صفوف الرياضيين، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا. تقارير إخبارية العراق وزارة الشباب والرياضة العراقية -آخر الفيديوهات 1:21 دقيقة باخ واثق من نجاح أولمبياد طوكيو 1:45 دقيقة حملة فحوصات موسّعة للرياضيين في العراق 0:55 دقيقة ليدز يُطيح بتشارلتون 2:27 دقيقة إقبال متزايد في ماليزيا على رياضة "الفوت غولف" 0:56 دقيقة كلوب: أنا سعيد ومحظوظ وهذه الكأس خاصة! 1:24 دقيقة صلاح يتحدث عن الكأس الغالية وفرحة لاعبي ليفربول 13:50 دقيقة بعد 30 عاماً..ليفربول يرفع كأس الدوري! 4:59 دقيقة ليفربول يستعرض أمام تشيلسي في ليلة احتفاله باللقب 3:52 دقيقة تعادل إنتر يفتح الطريق أمام يوفنتوس للتتويج الخميس 0:42 دقيقة هدف ارنولد يطغى على سحر القمة بين ليفربول وتشيلسي