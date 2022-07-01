وقد عبرت الأسماء المتوجة عن مدى سعادتها لهذا الإنجاز الذي جعل الجزائر تحطم رقمها القياسي في أحسن مشاركاتها التاريخية في الألعاب والتي كانت في تونس عام 2001.

أبرز النتائج العربية في اليوم السادس

الملاكم المصري يسري حافظ يفوز بالميدالية الذهبية في وزن فوق 91 كغ.

سوريا تحرز الميدالية الذهبية في الفروسية في قفز الحواجز حسب الفرق فيما عادت الفضية لمصر.

الجزائري بلال عافر يحرز ذهبية جديدة لبلاده في رياضة الوثب العالي.

الملاكم السوري أحمد غصون يفوز بالميدالية الذهبية في وزن 75 كغ.

الملاكم الجزائري يحيى عبدلي يفوز بالميدالية الذهبية في وزن 63 كغ.

الملاكم المغربي محمد حموت يفوز بالميدالية الذهبية في وزن 60 كغ.

الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تفوز بالميدالية الذهبية في وزن 63 كغ.

الملاكمة الجزائرية حجلة خليف تفوز بالميدالية الذهبية في وزن 60 كغ.

الملاكمة الجزائرية رميسة بوعلام تفوز بالميدالية الذهبية في وزن 48 كغ.

العداء محسن أوطلحة يهدي المغرب أول ميدالية ذهبية في الدورة بعد فوزه بسباق نصف الماراثون.