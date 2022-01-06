تواصل فعاليات بطولة ملك الملعب العالمية في الدوحة من قبل beIN SPORTS January 6, 2022 16:15 3:19 دقيقة تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة فعاليات المرحلة النهائية من بطولة ملك الملعب العالمية لكرة الطائرة الشاطئية وذلك وسط مشاركة عالمية مرموقة جاءت لتعكس المكانة التي أصبحت تتمتع بها هذه اللعبة لدى قطاع واسع من الجماهير العربية. تقارير إخبارية رياضات أخرى بطولة ملك الملعب العالمية لكرة الطائرة الشاطئ -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة نادال: "نوفاك دجوكوفيتش على علم بالظروف الراهنة" 0:30 دقيقة بعثة المنتخب السنغالي تحطّ الرحال في الكاميرون 0:29 دقيقة إصابة الدولي التونسي حنبعل المجبري بفيروس كورونا 1:22 دقيقة ماكاتير: "ليفربول قادر على المنافسة على اللقب" 1:08 دقيقة والدة دجوكوفيتش غاضبة من إساءة معاملة ابنها 9:09 دقيقة إيفان راكيتيتش في لقاء حصري مع beIN SPORTS 2:58 دقيقة انطلاقة هادئة لفترة الانتقالات الشتوية في إيطاليا 0:30 دقيقة فيروس كورونا يربك استعدادات السنغال لـ"كان 2021" 1:34 دقيقة روسيا تلاقي كندا في نصف النهائي 3:19 دقيقة تواصل فعاليات بطولة ملك الملعب العالمية في الدوحة