بطولة الشقب الدولية تحقّق نجاحاً كبيراً في نسختها السابعة من قبل beIN SPORTS March 1, 2020 11:34 2:07 دقيقة أسدل الستار على النسخة السابعة من جائزة الشقب الدولية للفروسية بتتويج الألماني دانييل دويسر بالجائزة الكبرى للقفز على الحواجز، فيما فاز السويدي باتريك كيتل بالجائزة الكبرى للترويض. تقارير إخبارية بطولة الشقب للفروسية -آخر الفيديوهات 2:18 دقيقة ريال مدريد يتطلع للفوز على برشلونة لانتزاع الصدارة 2:19 دقيقة برشلونة يطمح للابتعاد بالصدارة 2:07 دقيقة بطولة الشقب تحقّق نجاحاً كبيراً في نسختها السابعة 0:35 دقيقة لاعبو بايرن وهوفنهايم يمررون الكرة لبعضهم البعض! 2:28 دقيقة beIN تسأل جمهور بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس 2:25 دقيقة دورة أكابولكو: نادال يتوّج بلقبه الأول في 2020 1:49 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:39 دقيقة محمد النهيري: "الهدف الأول منحنا الثقة" 2:38 دقيقة الوداد يتخطى النجم بثنائية ذهابا ويترقب موقعة رادس 0:22 دقيقة استبدال دي ماريا للإصابة وتوخيل واثق