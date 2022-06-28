برنامج اليوم الثالث من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط من قبل beIN SPORTS June 28, 2022 15:52 3:53 دقيقة تعرف على أبرز مواجهات اليوم الثالث من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط حيث يشارك لاعبي ولاعبات الدول العربية المشاركة في العديد من المنافسات المرتقبة. تقارير إخبارية رياضات أخرى دورة ألعاب البحر المتوسط -آخر الفيديوهات 2:13 دقيقة الترقّب يسود الشارع الرياضي المصري 0:37 دقيقة المغرب بطلاً لكأس العرب لكرة القدم داخل الصالات 1:02 دقيقة شفيونتيك تصعد إلى الدور الثاني في بطولة ويمبلدون 0:25 دقيقة ضمك يعلن ضم الدولي الجزائري عبد القادر بدران 3:53 دقيقة برنامج اليوم الثالث من دورة ألعاب البحر المتوسط 0:36 دقيقة ماريا ساكاري تبلغ الدور الثاني في ويمبلدون 2:32 دقيقة عزارة يرفع حصيلة الجزائر إلى 6 ميداليات 0:39 دقيقة تمديد الموعد النهائي للتقدم بطلب استضافة أمم آسيا 1:13 دقيقة إنسيني: "أردت البحث عن تحد آخر في مسيرتي" 0:32 دقيقة انسحاب بيريتيني من ويمبلدون لإصابته بفيروس كورونا