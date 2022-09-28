انتصار مهم للمنتخب السعودي على نظيره الياباني من قبل beIN SPORTS September 28, 2022 15:58 0:33 دقيقة حقق المنتخب السعودي انتصاراً مهماً على نظيره الياباني بهدفين لواحد في كأس آسيا لكرة القدم داخل الصالات. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:16 دقيقة بوتر يعبر عن سعادته بالترحيب به في تشلسي 0:33 دقيقة انتصار مهم للمنتخب السعودي على نظيره الياباني 0:35 دقيقة زيادة عدد رحلات الخطوط الجوية التركية إلى الدوحة 1:23 دقيقة لقجع: "قطر أبهرت العالم" 0:42 دقيقة الاتحاد الأرجنتيني يمدد عقد سكالوني حتى عام 2026 0:47 دقيقة اختبار أسطول الحافلات الخاص بجماهير المونديال 0:56 دقيقة مونديال قطر سيكون الأكثر ملاءمة لذوي الإعاقة 3:59 دقيقة المنتخب اللبناني يختتم معسكره الإعدادي 1:47 دقيقة الترجي يفوز بلقب البطولة العربية لكرة اليد 0:30 دقيقة تكريم حسن الذوادي في حفل توزيع جوائز قادة الرياضة