انتشار واسع لرياضة "البادل" في دولة قطر من قبل beIN SPORTS September 17, 2021 19:03 2:18 دقيقة في زمن قياسي انتشرت لعبة تنس البادل، وتوسّعت على مستوى العالم وخصوصا في دولة قطر حيث انتشرت ملاعب البادل في العديد من مناطق البلاد. تقارير إخبارية رياضات أخرى البادل دولة قطر تنس البادل -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة معسكر شتوي لباريس سان جيرمان في الدوحة 0:41 دقيقة أزمة جديدة بين أندية إسبانية ورابطة "لا ليغا" 1:26 دقيقة مبارك الخيارين رئيساً للاتحاد الدولي للسنوكر 2:18 دقيقة انتشار واسع لرياضة "البادل" في دولة قطر 2:46 دقيقة تكريم جديد للحفناوي والجندوبي في تونس 0:55 دقيقة مانشستر يونايتد يكشف عن خسائر مالية بسبب "كورونا" 0:44 دقيقة زاركو الأسرع في التجارب الحرة الثانية 1:08 دقيقة كينغسلي كومان خضع لعملية جراحية في القلب 1:51 دقيقة نساء بوليفيات يلعبن كرة القدم على قمة جبلية 1:31 دقيقة الكشف عن شعار دورة الألعاب الأولمبية الشتوية