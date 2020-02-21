المهر "فويرط" يفوز بالشوط الثالث لسباق الخيول المهجنة الأصيلة February 21, 2020 21:41 0:36 دقيقة فاز المهر "فـويرط" لمالكه "جمال بن شريده الكعبي" بالشوط الثالث لسباق الخيول المهجنة الأصيلة بعمر ثلاث سنوات ضمن مهرجان سيف أمير دولة قطر لسباقات الخيول 2020. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 4:01 دقيقة ليفاندوفسكي ينقذ قلعة بافاريا من فخ بادربورن 0:36 دقيقة المهر "فويرط" يفوز بالشوط الثالث 0:23 دقيقة شاهد خطأ مانويل نوير الفادح امام بادربورن! 0:26 دقيقة الخور يتعادل مع ضيفه الريان 1:49 دقيقة هالاند يسعى لتخطي مسيرة والده 11:41 دقيقة موجز الأخبار 0:32 دقيقة هندرسون خارج قائمة ليفربول لثلاثة أسابيع 0:37 دقيقة الاتحاد الإيفواري يفسخ عقد كامارا بالتراضي 0:58 دقيقة الكشف عن تمثال بيليه في ريو دي جانيرو 0:36 دقيقة أورتيغا: "انتقال برايثويت لبرشلونة غير عادل"