الرجل العنكبوت يفشل في بلوغ القمة هذه المرة! من قبل beIN SPORTS November 14, 2019 13:01 2:09 دقيقة الرجل العنكبوت الفرنسي آلان روبير يواصل هوايته الخطيرة بتسلق المباني المرتفعة هذه المرة في باريس، تسلق ناطحة سحاب على ارتفاع مائة واثنين وخمسين مترا لكنه اضطر الى التوقف عند الطابق قبل الأخير بعدما شعر ببعض الخطر. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:19 دقيقة نجوم مصر في الاسكواش يشيدون بالمنتخب الأولمبي 0:30 دقيقة لوًن حياتك بألوان beIN! 0:43 دقيقة بطولة الماسترز: تسيتسيباس إلى نصف النهائي 1:18 دقيقة لوغاروسيتش: "مواجهة ساوتومي لم تكن سهلة" 0:18 دقيقة حكيم زياش: "ركلة الجزاء المهدرة باتت من الماضي" 0:47 دقيقة خليلودزيتش يتحدّث عن وضعية أمين حارث 0:33 دقيقة مودريتش يحصد جائزة "القدم الذهبية" لعام 2019 1:23 دقيقة مروان الشوربجي يفوز على شقيقه محمد 11:09 دقيقة موجز الأخبار 0:37 دقيقة نادال ينتفض