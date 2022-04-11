أعلن الاتحاد المكسيكي للبادل وبريميير بادل، الجولة العالمية الرسمية تحت إدارة الاتحاد الدولي للبادل، وبدعم من رابطة لاعبي البادل المحترفين، إتمام صفقة جديدة ستستضيف بموجبها المكسيك إحدى بطولات بريميير بادل الكبرى لعدّة سنوات قادمة، بدءاً من العام الجاري.

وتعد البطولة السنوية، التي ستعرف ببطولة بريميير بادل المكسيك الكبرى، أول بطولة كبرى يتم الإعلان عنها ضمن نطاق أمريكا الشمالية لجولة بريمير بادل الرسمية الجديدة، فمع استمرار بريميير بادل بالتوسع السريع على المستوى العالمي، سيستضيف نادي سونوما أون مونتيري المكسيكي حدثاّ استثنائياً جديداً مع إحدى بطولات الفئة الأولى من جولة بريميير بادل.

وستقام البطولة الجديدة في الفترة الممتدة بين 28 من شهر نوفمبر و4 من شهر ديسمبر القادمين، حيث سيتنافس اللاعبين على 2000 نقطة تصنيف بالإضافة الى الجوائز المالية القياسية، وذلك بما يتماشى مع جميع "البطولات الكبرى" لجولة بريميير بادل الجديدة.

ويعد هذا الإعلان، لحظة تاريخية جديدة لجولة بريميير بادل الرسمية الجديدة التي ستعود بالبادل الى موطنها الأصلي حيث تأسست عام 1969.

وتعكس الصفقة المبرمة الرؤية المستقبلة للاتحاد المكسيكي للبادل لهذه الرياضة ضمن نطاق المكسيك، إلى جانب إظهارها الى مدى التزام بريميير بادل بوعودها بأن تجول بالبطولة الجديدة بين أشهر الملاعب في جميع أنحاء العالم.

وكانت بريميير بادل قد أعلنت عن تنظيم عشر بطولات، بما في ذلك أربع بطولات كبرى من الفئة الأولى، خلال عامي 2022 و2023، حيث الانطلاقة كانت مع بطولة أوريدُ قطر الكبرى 2022 التي أقيمت في الدوحة في مارس الماضي، في حين ستشهد الجولة بطولة ثانية من الفئة الأولى، وهي بطولة باريس بريميير بادل الكبرى من داخل استاد رولان غاروس، وذلك في الفترة الممتدة بين 11 و17 من يوليو القادم.

وكانت البريميير بادل قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي عن إتمام صفقة Argentina Premier Padel P1، البطولة الأولى من الفئة الثانية التي ستقام بين 8 و14 من شهر أغسطس القادم.

وبهذه المناسبة قال السيّد لوجي كارارو، رئيس الاتحاد الدولي للبادل: "نحن فخورون بإعادة البادل إلى موطنها الأصلي في المكسيك مع البطولة الكبرى الجديدة من بريميير بادل. إنّ مهمة الاتحاد تتمثّل في الانتقال برياضة البادل الى عالمية – وعليه، يأتي إعلاننا الجديد اليوم ليكون خير دليل على ذلك، كما اننا ننتظر بشغف لحضور بطولة بريميير بادل المكسيك الكبرى نوفمبر القادم. وهنا أود أن أغتنم الفرصة لأعرب عن شكري للاتحاد المكسيكي للبادل على دعمه لنا. إنها لحظة تاريخية أخرى بالنسبة لرياضة البادل بينما نحن نمضي في تشكيل رزنامة عام 2022".

من جهته، قال السيّد جورج ماني ريندون، رئيس الاتحاد المكسيكي للبادل: "تفتخر المكسيك أن تكون جزءا من تاريخ رياضة البادل، كما يشرفنا أن نستضيف إحدى بطولات بريميير بادل الكبرى على أرضنا. وهنا نود أن نشكر الاتحاد الدولي للبادل وجميع القيمين على جولة بريميير بادل الجديدة لثقتهم بنا، فنحن على يقين بأن المكسيك ستوفر تجربة استثنائية مع بطولة بريمير بادل المكسيك الكبرى لهذا العام والأعوام القادمة".

وستنقل بطولة بريميير بادل المكسيك الكبرى إلى المشاهدين في جميع أنحاء العالم عبر أكبر القنوات الرياضية العالمية مثال ESPN (أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى والمكسيك ومنطقة البحر الكاريبي)، Sky Sports (إيطاليا والمملكة المتحدة وأيرلندا وألمانيا والنمسا وسويسرا)، beIN SPORTS (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جنوب شرق آسيا، أستراليا، نيوزيلندا، فرنسا، تركيا)، Viaplay (السويد، الدنمارك، النرويج، فنلندا، أيسلندا، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا، وهولندا) وغيرها الكثير من القنوات العالمية.